Чанов считает невежливым высказывание Дасаева по поводу включения Акинфеева в топ-50 лучших вратарей мира

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на высказывание Рината Дасаева по поводу включения российского голкипера Игоря Акинфеева в топ-50 лучших вратарей мира по мнению Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Ранее Дасаев заявил, что ему не понятно, по каким критерием Акинфеев вошел в этот список.

«Высказывание Рината Дасаева достаточно невежливое. Я не знаю, чем объяснить — это его высказывание, пусть он делает это сам. Я поздравляю и Рината Дасаева, и Игоря Акинфеева с этим большим достижением. Если взять количество матчей у Игоря — это уже вызывает уважение. Я горд и счастлив за своего ученика и за то, что он попал в галерею вратарского искусства. Это правильно и справедливо», — цитирует Чанова Metaratings.ru.

Дасаев оказался на 37-й строчке рейтинга, Акинфеев стал 47-м. Первое место занял итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, второе — испанец Икер Касильес. Тройку лидеров замкнул немец Мануэль Нойер.