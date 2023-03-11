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Чанов считает невежливым высказывание Дасаева по поводу включения Акинфеева в топ-50 лучших вратарей мира

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на высказывание Рината Дасаева по поводу включения российского голкипера Игоря Акинфеева в топ-50 лучших вратарей мира по мнению Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Ранее Дасаев заявил, что ему не понятно, по каким критерием Акинфеев вошел в этот список.

«Высказывание Рината Дасаева достаточно невежливое. Я не знаю, чем объяснить — это его высказывание, пусть он делает это сам. Я поздравляю и Рината Дасаева, и Игоря Акинфеева с этим большим достижением. Если взять количество матчей у Игоря — это уже вызывает уважение. Я горд и счастлив за своего ученика и за то, что он попал в галерею вратарского искусства. Это правильно и справедливо», — цитирует Чанова Metaratings.ru.

Дасаев оказался на 37-й строчке рейтинга, Акинфеев стал 47-м. Первое место занял итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, второе — испанец Икер Касильес. Тройку лидеров замкнул немец Мануэль Нойер.

Источник: https://metaratings.ru/news/chanov-nazval-nevezhlivym-vyskazyvanie-dasaeva-po-povodu-vklyucheniya-akinfeeva-v-top-50-luchshikh-vratarei-mira-234695/
Вячеслав Чанов
Игорь Акинфеев
Ринат Дасаев
13
6
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
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11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
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Зенит – Химки
 - : -
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ЦСКА – Кр. Советов
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