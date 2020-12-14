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Тугарев поделился впечатлениями после дебютного гола в РПЛ

16:22
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Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев стал автором победного гола в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (1:0). Для него этот гол стал дебютным в чемпионате России.

— Какая первая мысль у тебя возникла после дебютного гола в РПЛ?

— Подумал, что наконец я это сделал! — приводит слова Тугарева пресс-служба «Ростова».

— Признайся: ты бил по воротам или это была подача?

— Я бил в створ, но при этом подразумевал, что кто-то может, если что, подправить мяч в сетку. Алеесами сыграл умно в том эпизоде.

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