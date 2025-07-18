Коммерческий директор «Спартака» Соловьев: «Третий комплект формы будет в нестандартных цветах»

Коммерческий директор «Спартака» Вячеслав Соловьев рассказал о слогане команды на сезон-2025/26 и новой форме.

— Слоган «Спартак» — это классика» — что значит?

— Для нас это очень широкое понятие. Классика — наши ветераны, спартаковская погода, стеночки. Сам «Спартак» — это классика. Будет много интересных экспериментов. Игроки очень довольны формой. Это самое ключевое. Задача — улучшать им качество игры.

Выбирали из большого спектра разных вариаций. Базово будем играть в красной майке и красных шортах. Белая майка тоже с красными шортами.

Есть пласт людей, болельщиков, которые хотят что-то смелое, поэтому сделали третий комплект. Он будет более современным, креативным, с разными, возможно, волнами. Но лучше увидеть. Будет в нестандартных цветах. В сентябре, в первую очередь, та часть болельщиков, которые хотели что-то смелое, увидят. Но и любители классики тоже оценят.

«Спартак» в 1-м туре РПЛ сыграет с махачкалинским «Динамо». Матч пройдет 19 июля в Москве и начнется в 20.30 мск.