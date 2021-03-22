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Тренерский штаб Хацкевича обратился к общественности после отставки в «Роторе»

13:32
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Тренерский штаб Александра Хацкевича на официальном сайте клуба 22 марта обратился к общественности после увольнения из «Ротора».

«Мы хотим поблагодарить всех игроков, медицинский персонал, административный состав, всех людей, которые помогали нам в работе. Также хотели бы поблагодарить за поддержку преданных болельщиков, которые верили в нашу команду. Мы хотим подчеркнуть, что приобрели огромный опыт и испытали сердечную привязанность к нашему клубу «Ротор». Конечно, мы также хотим отдельно поблагодарить игроков за всю их работу и усилия, которые позволили нам пристойно выступать в РПЛ. Отныне, мы желаем вам здоровья, благополучия и удачи с новым тренерским штабом», — сообщается в заявлении.

19 марта официальный сайт волгоградского клуба объявил об увольнении белорусского специалиста. По состоянию на 22 марта, «Ротор» занимает 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 18 очками. Новым главным тренером команды стал Юрий Батуренко.

Дополнительная информация:

https://rotor-vlg.com/news/81/3476/

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