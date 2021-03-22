Источник: Василий Березуцкий покинет ЦСКА

Тренер и заместитель генерального директора ЦСКА Василий Березуцкий покинет клуб, информирует Championat.com со ссылкой на два источника.

Как отмечается, он не согласен с видением руководства на развитие клуба.

При этом брат Василия, Алексей Березуцкий, занимающий в ЦСКА те же должности, продолжит работу в клубе.

Напомним, Василий Березуцкий выступал за ЦСКА на протяжении 17 сезонов, после чего начал тренерскую карьеру.

Ранее появилась информация, что новым главным тренером ЦСКА станет бывший нападающий команды Ивица Олич, до последнего времени входивший в штаб сборной Хорватии.