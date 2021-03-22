Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Пономарев — об уходе Березуцкого из ЦСКА: «Пусть сначала поработает главным тренером в подвалах нашего футбола»

13:45
Теги:

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход Василия Березуцкого с поста тренера и генерального директора ЦСКА.

«Я бы порекомендовал ему начинать работать главным тренером в низших лигах. Пусть поработает там, попашет, поспорит с судьями и руководством. Тогда он и будет иметь собственное мнение главного тренера. Он не вырастет в хорошего тренера, если не поработает главным тренером в подвалах нашего футбола. Так всегда было, есть и будет», — сказал Пономарев «СЭ».

По информации «Чемпионата», Василий Березуцкий покидает ЦСКА, так как не согласен с видением руководства на развитие клуба.

(Владимир Пушкарев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...