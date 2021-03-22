Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход Василия Березуцкого с поста тренера и генерального директора ЦСКА.

«Я бы порекомендовал ему начинать работать главным тренером в низших лигах. Пусть поработает там, попашет, поспорит с судьями и руководством. Тогда он и будет иметь собственное мнение главного тренера. Он не вырастет в хорошего тренера, если не поработает главным тренером в подвалах нашего футбола. Так всегда было, есть и будет», — сказал Пономарев «СЭ».

По информации «Чемпионата», Василий Березуцкий покидает ЦСКА, так как не согласен с видением руководства на развитие клуба.

(Владимир Пушкарев)