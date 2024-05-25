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Сегодня, 19:55

Семак — о критике в адрес «Зенита»: «Сильных не любят»

Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о критике в адрес команды. По словам специалиста, сине-бело-голубых не любят из-за побед.

«Критика есть всегда. Если вспомнить, сколько ее было за эти годы, я точно не смогу столько унести. Понятно, сильных никогда не любят. Причин найдется много, но главная — поскольку команда выигрывает.

Наш ответ? Людям, которые не умеют слышать, им бесполезно что-либо объяснять, у них всегда найдется куча причин. А наши объяснения буду восприниматься как жалобы. Взять даже официальные лица в руководстве российского футбола, кто-то говорит: «Хорошо, что «Зенит» проиграл «Рубину». Думаю, нужно быть нейтральным в таких ситуациях. За команду необходимо болеть на кухне или при своих друзьях. Но никак не передавать эту информацию на всеобщее обозрение.

Естественно, болельщики других команд хотят смены чемпиона, ну а мы стремимся как можно дольше оставаться наверху. И ребята делают для этого все возможное — стараются, играют и ведут себя достойно. Чего-то может не хватать, но по дисциплине, самоотдаче и желанию вопросов быть не может. Вы не представляете, каково это — каждый год выигрывать и выступать под таким давлением», — сказал Семак.

В 30-м туре «Зенит» на своем поле обыграл «Ростов» (2:1). В параллельном матче «Динамо», лидировавшее перед последним туром, уступило «Краснодару» (0:1). В результате сине-бело-голубые вышли на первое место и в шестой раз подряд стали чемпионами России.

После завершения матча Семак на «Газпром Арене» подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2029/30.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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