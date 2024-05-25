Сафонов – о втором месте «Краснодара»: «Сами виноваты в ситуации, в которой оказались»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов подвел итоги сезона.

«Краснодар» до последнего тура претендовал на чемпионство в РПЛ. В последнем матче «быки» обыграли «Динамо» (1:0), но не сумели финишировать на первой строчке из-за победы «Зенита» над «Ростовом» (2:1) в параллельном матче.

«Честно, не знал, как развивался матч в Питере, но ребята, которые сидели на скамейке, говорили счет. И в перерыве был доступ к интернету. Эмоции сменялись одна на другую. Все действительно верили в лучшее до самого конца.

Понятно, что у всех душа немножко затрепетала, поскольку чемпионство никогда не было так близко. Но, опять же, мы сами виноваты в ситуации, в которой оказались. Думаю, что это хороший результат для «Краснодара», – сказал Сафонов.