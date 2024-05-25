Медведев: «Когда поверили в чемпионство «Зенита»? До игры!»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился эмоциями после шестой подряд победы команды в чемпионате России.

«Первые эмоции? Только положительные. Экстремально положительные! Когда поверили в чемпионство? До игры!» — приводит «РБ Спорт» слова Медведева.

В 30-м туре РПЛ сине-бело-голубые обыграли «Ростов» со счетом 2:1, а «Динамо» уступило в гостях «Краснодару» со счетом 0:1.