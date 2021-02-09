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Тренер «Зенита» по физподготовке рассказал, как коронавирус сказывается на футболистах

18:15
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Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино в интервью «СЭ» заявил, что у игроков, перенесших Covid-19, замечено учащение сердцебиения.

— Как ковид может повлиять на игроков? — вопрос итальянскому тренеру.

— Для начала важно понимать, есть симптомы или нет. Все ситуации разные. Но замечено, что у перенесших ковид учащается сердцебиение, когда они приступают к физической активности. Даже если болезнь протекала бессимптомно. Это означает, что им потребуется больше времени на достижение пика формы. И мы должны с умом подходить к подготовке Дзюбы и Лунева, не форсировать их восстановление. Это не обычная простуда. После гриппа игроки обессилены, им нужно как минимум несколько дней. Но восстановление после ковида занимает немного дольше.

(Гоша Чернов)

Полностью интервью Андреа Сканавино — здесь

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/koronavirus-v-sporte-vakcinaciya-intervyu-trenera-zenita-andrea-skanavino-1755854/

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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