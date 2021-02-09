Семак прокомментировал победу «Зенита» над Иорданией

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу команды в товарищеском матче со сборной Иордании (1:0).

«Мы смотрим, — сказал Семак в эфире канал «Коммент.Шоу» на Youtube. — У нас игроков в центре поля достаточное количество, а фланговых игроков и нападающих выбор ограничен. Нужно понимать, кто как играет, в каких связках.

Потихонечку набираем. Было тяжеловато на фоне тренировок, но это нормально, учитывая работу, которую мы проводили перед игрой. Вендел добавляет нам креатива и надежности при контроле мяча".

Единственный мяч в этой игре забил Артем Дзюба.