Тренер «Зенита» объяснил, почему всех футболистов нужно вакцинировать

Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино в интервью «СЭ» рассказал, почему поддерживает идею массовой вакцинации футболистов и тренеров российской премьер-лиги.

— Как вы относитесь к идее вакцинировать всех футболистов и тренеров лиги?

— Хорошая идея, — отметил Сканавино. — Это единственный путь к тому, чтобы футбол двигался дальше. Очень важно, чтобы все игроки, тренеры и работающие в футболе люди были привиты. Но я понимаю, что это еще и вопрос морали. Любая вакцина подразумевает, что ты будешь на 100 процентов защищен. На мой взгляд, лучше дать возможность всем привиться, тогда футбол скорее вернется к нормальной жизни. Важно, чтобы спорт не останавливался — и не только для взрослых, но и для детей. У меня есть два сына, и из-за ситуации с коронавирусом им в Италии сложно заниматься спортом. Вакцина в стране есть, но процесс идет очень медленно. Мальчики сидят дома перед компьютером, и это не очень хорошо.

(Гоша Чернов)

Полностью интервью Андреа Сканавино — здесь