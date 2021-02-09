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Два товарищеских матча ЦСКА отменены

18:41
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В тренировочном графике ЦСКА в испанском Кампоаморе произошли изменения. Оба товарищеских матча с командами низших испанских дивизионов отменены, сообщает официальный сайт армейцев.

Игры должны были состояться 10 и 11 февраля. Вместо запланированных встреч игроки ЦСКА 10 числа проведут двустороннюю игру в формате два тайма по 45 минут. Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.

ЦСКА проводит второй тренировочный сбор в Кампоаморе. Красно-синие возобновят сезон 21 февраля матчем 1/8 финала Кубка России со «СКА-Хабаровск».

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