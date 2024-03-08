Кафанов о пропущенном Акинфеевым голе от «Оренбурга»: «Это был удар по редчайшей траектории»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал обозревателю «СЭ» гол «Оренбурга» в ворота ЦСКА в 19-м туре.

На 90+4-й минуте встречи защитник оренбуржцев Матиас Перес пробил в одно касание с линии штрафной, после чего мяч ударился в перекладину и пересек линию ворот армейцев.

«Сам несколько раз пересмотрел эпизод, — сказал Кафанов. — Когда штрафной подавали из центра поля — позиция Игоря правильная. Когда игрок «Оренбурга» в одно касание переводит мяч к линии штрафной — тоже все нормально. И тут — также в одно касание — следует удар по такой траектории, что Игорь чуть-чуть не достал, и мяч от перекладины опустился за линию. Если бы Перес пробил чуть выше — мяч от перекладины отскочил в поле, чуть ниже — Игорь бы его достал.

Бывает такое невезение для вратаря и обороняющейся команды. Дай атакующим без соперников такое сто раз повторить — не смогут! Нестандартный, редчайший случай. Поэтому никакой ошибки Акинфеева ни в одной из фаз тут не вижу. Чтобы отбить этот удар, надо было стоять на линии ворот. Но когда мяч так далеко от ворот подается и сбрасывается, вратарь не имеет права стоять на линии! Так что это просто невезение для голкипера», — сказал Кафанов «СЭ».

В пятницу, 8 марта Акинфеев отыграл на ноль в матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0). Голкипер отразил пенальти ногой на 86-й минуте.