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8 марта, 23:10

Кафанов о пропущенном Акинфеевым голе от «Оренбурга»: «Это был удар по редчайшей траектории»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Игорь Акинфеев пропускает гол в матче с «Оренбургом».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал обозревателю «СЭ» гол «Оренбурга» в ворота ЦСКА в 19-м туре.

На 90+4-й минуте встречи защитник оренбуржцев Матиас Перес пробил в одно касание с линии штрафной, после чего мяч ударился в перекладину и пересек линию ворот армейцев.

«Сам несколько раз пересмотрел эпизод, — сказал Кафанов. — Когда штрафной подавали из центра поля — позиция Игоря правильная. Когда игрок «Оренбурга» в одно касание переводит мяч к линии штрафной — тоже все нормально. И тут — также в одно касание — следует удар по такой траектории, что Игорь чуть-чуть не достал, и мяч от перекладины опустился за линию. Если бы Перес пробил чуть выше — мяч от перекладины отскочил в поле, чуть ниже — Игорь бы его достал.
Бывает такое невезение для вратаря и обороняющейся команды. Дай атакующим без соперников такое сто раз повторить — не смогут! Нестандартный, редчайший случай. Поэтому никакой ошибки Акинфеева ни в одной из фаз тут не вижу. Чтобы отбить этот удар, надо было стоять на линии ворот. Но когда мяч так далеко от ворот подается и сбрасывается, вратарь не имеет права стоять на линии! Так что это просто невезение для голкипера», — сказал Кафанов «СЭ».

В пятницу, 8 марта Акинфеев отыграл на ноль в матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0). Голкипер отразил пенальти ногой на 86-й минуте.

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
Виталий Кафанов
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 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
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 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
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 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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