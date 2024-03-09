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9 марта, 02:25

Игнатьев: «У «Крыльев» чувствовалась какая-то безответственность даже при построении»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев прокомментировал поражение «Крылье Советов» от ЦСКА (0:2) в матче 20-го тура чемпионата России.

«Матч был динамичным. Команды много комбинировали, старались держать в напряжении соперника. У ЦСКА было больше уверенности в себе при выходе из обороны в атаку и наоборот. У «Крыльев» сказалось отсутствие ответственности при стандартных положениях. Угловые и штрафные — это серьезная угроза воротам. У хозяев чувствовалась какая-то безответственность даже при построении. Надо спросить с игроков: почему из-под них забивают. Например, нужно задать такой вопрос Констанзе.

Тут вопрос и к ЦСКА: почему вторую игру они уступают в двигательной активности? Им не хватает быстроты, свежести и запаса выносливости. Самарцы, как мне показалось, были быстрее, свежее и могли изменить результат матча. Им ничего не оставалось делать, кроме как искать счастья у чужих ворот. Они много атаковали. Москвичам надо благодарить Акинфеева, который выручал. Так что Федотову надо задуматься. У его команды не все благополучно. Особенно в концовке матчей. И прошлую игру с «Оренбургом» его футболисты давали много возможностей сопернику у своей штрафной», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Игнатьева.

ЦСКА набрал 32 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» потерпели третье поражение подряд. Команда Игоря Осинькина с 29 очками — на 8-й строчке.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005587915_boris_ignatev_kryilya_sovetov_podvelo_otsutstvie_otvetstvennosti_pri_standartnyih_polojeniyah
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
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 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
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 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
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 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
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 Факел 20 6 7 7 18-20 25
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