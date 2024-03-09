Игнатьев: «У «Крыльев» чувствовалась какая-то безответственность даже при построении»

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев прокомментировал поражение «Крылье Советов» от ЦСКА (0:2) в матче 20-го тура чемпионата России.

«Матч был динамичным. Команды много комбинировали, старались держать в напряжении соперника. У ЦСКА было больше уверенности в себе при выходе из обороны в атаку и наоборот. У «Крыльев» сказалось отсутствие ответственности при стандартных положениях. Угловые и штрафные — это серьезная угроза воротам. У хозяев чувствовалась какая-то безответственность даже при построении. Надо спросить с игроков: почему из-под них забивают. Например, нужно задать такой вопрос Констанзе.

Тут вопрос и к ЦСКА: почему вторую игру они уступают в двигательной активности? Им не хватает быстроты, свежести и запаса выносливости. Самарцы, как мне показалось, были быстрее, свежее и могли изменить результат матча. Им ничего не оставалось делать, кроме как искать счастья у чужих ворот. Они много атаковали. Москвичам надо благодарить Акинфеева, который выручал. Так что Федотову надо задуматься. У его команды не все благополучно. Особенно в концовке матчей. И прошлую игру с «Оренбургом» его футболисты давали много возможностей сопернику у своей штрафной», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Игнатьева.

ЦСКА набрал 32 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» потерпели третье поражение подряд. Команда Игоря Осинькина с 29 очками — на 8-й строчке.