Защитник «Краснодара» Оласа считает, что его команде не хватило Сперцяна в матче с «Ростовом»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа прокомментировал поражение от «Ростова» (1:2) в матче 20-го тура РПЛ.

Полузащитник «быков» Эдуард Сперцян пропустил игру из-за дисквалификации.

— Отсутствие Сперцяна как-то сказалось?

— Да, конечно, Эдуард — очень важный игрок для нашей команды. Но в принципе, ребята, которые отыграли этот матч, проделали достаточно хорошую работу. Можно было увидеть, что Эдуард — очень важная деталь нашей команды.

— В чем нужно прибавить «Краснодару», чтобы не допускать таких ошибок, как с «Ростовом»?

— В принципе, для следующих матчей важно было бы подчеркнуть, что нужно выходить на игру так, как мы это сделали во втором тайме: не ждать, что нам забьют, не ждать чего-то от соперника. Конечно, можно было заметить, что мы были не очень хороши в единоборствах. Нужно продолжать работу, делать это так, как во втором тайме.

— В Краснодаре закрыт аэропорт. Насколько это накладывает трудности на команду?

— Да, конечно, в плане перелетов, выездов, это очень сильно утомляет. Но нельзя использовать это, как оправдание. Конечно, накладывается и усталость, и это мешает восстановлению. Но что есть.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками в 20 матчах. Вторую строчку занимает «Зенит», у которого 37 очков и на одну игру меньше.