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8 марта, 22:07

Защитник «Краснодара» Оласа считает, что его команде не хватило Сперцяна в матче с «Ростовом»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Защитник «Краснодара» Лукас Оласа прокомментировал поражение от «Ростова» (1:2) в матче 20-го тура РПЛ.

Полузащитник «быков» Эдуард Сперцян пропустил игру из-за дисквалификации.

— Отсутствие Сперцяна как-то сказалось?

— Да, конечно, Эдуард — очень важный игрок для нашей команды. Но в принципе, ребята, которые отыграли этот матч, проделали достаточно хорошую работу. Можно было увидеть, что Эдуард — очень важная деталь нашей команды.

— В чем нужно прибавить «Краснодару», чтобы не допускать таких ошибок, как с «Ростовом»?

— В принципе, для следующих матчей важно было бы подчеркнуть, что нужно выходить на игру так, как мы это сделали во втором тайме: не ждать, что нам забьют, не ждать чего-то от соперника. Конечно, можно было заметить, что мы были не очень хороши в единоборствах. Нужно продолжать работу, делать это так, как во втором тайме.

— В Краснодаре закрыт аэропорт. Насколько это накладывает трудности на команду?

— Да, конечно, в плане перелетов, выездов, это очень сильно утомляет. Но нельзя использовать это, как оправдание. Конечно, накладывается и усталость, и это мешает восстановлению. Но что есть.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками в 20 матчах. Вторую строчку занимает «Зенит», у которого 37 очков и на одну игру меньше.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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 - : -
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Кр. Советов – Зенит
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 - : -
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Локомотив – Краснодар
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