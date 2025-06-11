Тренер вратарей «Краснодара»: «Вину за ошибки Акинфеева перекладывают на других. Превратившийся в миф голкипер вне подозрений»

Тренер вратарей «Краснодара» Михаил Савченко, работающий в системе клуба с 2015 года, в интервью «СЭ» оценил игру голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

— Почему полгода назад вы не включили Акинфеева даже в топ-3 вратарей РПЛ?

— Я объясню. Акинфеев — легенда российского футбола, выдающийся спортсмен. Он и сейчас способен на яркие сейвы. Как в игре с «Краснодаром», когда Черников метров с пяти бил головой и Игорь потащил. А в финале Кубка в серии пенальти рукой достал мяч из верхнего угла после удара Сутормина. Но если Акинфеев ошибается или допускает помарки, этого почему-то никто не замечает. Комментаторы перекладывают вину на защитников, еще на кого-то. Только голкипер, уже превратившийся в миф, абсолютно вне подозрений... Оценивать игру нужно честно и объективно, — сказал Савченко.

В прошедшем сезоне 39-летний голкипер провел 30 матчей во всех турнирах, пропустил 21 мяч и 14 раз отыграл на ноль.