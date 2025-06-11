Тренер вратарей «Краснодара» Савченко: «Агкацев — лучший вратарь сезона»

Михаил Савченко, работающий в системе «Краснодара» с 2015 года, в интервью «СЭ» объяснил, почему считает Станислава Агкацева лучшим вратарем РПЛ-2024/25.

— Для Виталия Кафанова лучший вратарь сезона — Акинфеев. У вас, полагаю, другое мнение?

— Разумеется. Для меня номер один — Агкацев. Да, пропустили мы чуть больше, чем «Зенит» и ЦСКА. Но в отличие от Латышонка и Акинфеева Стас сыграл в РПЛ все 30 матчей. Единственный из голкиперов! В свой первый полноценный сезон справился с колоссальной нагрузкой и внес весомый вклад в чемпионство, — сказал Савченко.

В прошедшем сезоне 23-летний голкипер провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 29 мячей и 17 раз отыграл на ноль.