Лунев объяснил, почему не считает Карпина сильнейшим тренером России: «Семак выиграл шесть чемпионств»

Голкипер «Динамо» Андрей Лунев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о Валерии Карпине.

— Карпин — сильнейший тренер в России сейчас?

— Ну... Семак выиграл шесть чемпионств и Кубки. Наверное, это очевидно. В этом же есть логика?

— Если мыслить в плоскости трофеев, да.

— А какой главный критерий?

— Но Семак работал в «Зените», а Карпин — в «Ростове».

— Окей. Но мне нечего добавить. Подумайте.

2 июня «СЭ» сообщал, что 56-летний специалист 16 июня проведет первую тренировку в «Динамо». Ожидается, что клуб объявит о назначении Карпина в период с 11 по 15 июня.