Тренер вратарей «Краснодара» Савченко рассказал, какой совет дал Агкацеву голкипер «Тампы» Василевский
Михаил Савченко, работающий в системе «Краснодара» с 2015 года, в интервью «СЭ» рассказал о советах хоккейного вратаря Андрея Василевского.
— Год назад вы поспособствовали знакомству Агкацева с вратарем «Тампы» Андреем Василевским, тот дал Стасу пару советов. Что за история?
— За неделю до Суперкубка был контрольный матч с «Ростовом». Победили 3:2, но ошибки Стаса привели к пропущенным голам. Сначала неудачно отпасовал в центральную зону, соперник накрыл, перехватил и забил. Кстати, в первом туре с «Ахматом» это едва не повторилось, после чего короткий розыгрыш от ворот мы исключили.
— Вот как?
— Да, старались играть понадежнее. За счет средних и длинных передач. С таким форвардом, как Кордоба, это оправданно. Он может поставить корпус, принять мяч и развернуться либо сбросить партнеру.
— Логично.
— Но, главное, зачем испытывать судьбу, устраивая между вратарем и защитниками перепасовку, которая рано или поздно заканчивается привозом? Не случайно Луис Энрике в «ПСЖ» сразу от этого отказался — и выиграл Лигу чемпионов!
— Возвращаясь к матчу с «Ростовом»... Была у Агкацева и другая ошибка?
— Получилось как? Комличенко нанес мощный удар, Стас немножко подсел, и мяч прошел через его пальцы. Такие можно брать — просто в два касания. Первым погасил, вторым накрыл.
— Агкацев занервничал?
— Появилась неуверенность, нотки сомнения. Я это почувствовал. Вспомнил о наших супервратарях, играющих в НХЛ: Сергее Бобровском и Андрее Василевском. Подошел к Смолову, обрисовал ситуацию и спросил: «Реально выйти на кого-то из этих ребят через твоих хоккейных знакомых?»
— Что ответил?
— «Попробую». Федор дружит с Михаилом Сергачевым, который вскоре и свел с Андреем. Тот прислал несколько голосовых сообщений. Ключевой стала фраза Василевского, одного из сильнейших вратарей в истории мирового хоккея: «Пропущенную шайбу ты уже не поймаешь. Можешь поймать только следующую».
— Мудро.
— В футболе то же самое. Но вместо шайбы — мяч. Стас понял, как улучшить свою игру. Если допустил ошибку, не зацикливайся на ней, выкидывай из головы, анализировать будешь позже. А пока идет матч, думай о следующем мяче, который должен отбить, — сказал Савченко.
В прошедшем сезоне 23-летний Агкацев провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 29 мячей и 17 раз отыграл на ноль.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1