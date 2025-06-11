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Тренер вратарей «Краснодара» Савченко рассказал, какой совет дал Агкацеву голкипер «Тампы» Василевский

Александр Кружков
Обозреватель

Михаил Савченко, работающий в системе «Краснодара» с 2015 года, в интервью «СЭ» рассказал о советах хоккейного вратаря Андрея Василевского.

— Год назад вы поспособствовали знакомству Агкацева с вратарем «Тампы» Андреем Василевским, тот дал Стасу пару советов. Что за история?

— За неделю до Суперкубка был контрольный матч с «Ростовом». Победили 3:2, но ошибки Стаса привели к пропущенным голам. Сначала неудачно отпасовал в центральную зону, соперник накрыл, перехватил и забил. Кстати, в первом туре с «Ахматом» это едва не повторилось, после чего короткий розыгрыш от ворот мы исключили.

— Вот как?

— Да, старались играть понадежнее. За счет средних и длинных передач. С таким форвардом, как Кордоба, это оправданно. Он может поставить корпус, принять мяч и развернуться либо сбросить партнеру.

— Логично.

— Но, главное, зачем испытывать судьбу, устраивая между вратарем и защитниками перепасовку, которая рано или поздно заканчивается привозом? Не случайно Луис Энрике в «ПСЖ» сразу от этого отказался — и выиграл Лигу чемпионов!

— Возвращаясь к матчу с «Ростовом»... Была у Агкацева и другая ошибка?

— Получилось как? Комличенко нанес мощный удар, Стас немножко подсел, и мяч прошел через его пальцы. Такие можно брать — просто в два касания. Первым погасил, вторым накрыл.

— Агкацев занервничал?

— Появилась неуверенность, нотки сомнения. Я это почувствовал. Вспомнил о наших супервратарях, играющих в НХЛ: Сергее Бобровском и Андрее Василевском. Подошел к Смолову, обрисовал ситуацию и спросил: «Реально выйти на кого-то из этих ребят через твоих хоккейных знакомых?»

— Что ответил?

— «Попробую». Федор дружит с Михаилом Сергачевым, который вскоре и свел с Андреем. Тот прислал несколько голосовых сообщений. Ключевой стала фраза Василевского, одного из сильнейших вратарей в истории мирового хоккея: «Пропущенную шайбу ты уже не поймаешь. Можешь поймать только следующую».

— Мудро.

— В футболе то же самое. Но вместо шайбы — мяч. Стас понял, как улучшить свою игру. Если допустил ошибку, не зацикливайся на ней, выкидывай из головы, анализировать будешь позже. А пока идет матч, думай о следующем мяче, который должен отбить, — сказал Савченко.

В прошедшем сезоне 23-летний Агкацев провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 29 мячей и 17 раз отыграл на ноль.

Михаил Савченко, Игорь Акинфеев и&nbsp;Матвей Сафонов.«Сафонов, Агкацев и Латышонок сильнее Акинфеева». Интервью тренера вратарей «Краснодара»
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Андрей Василевский (хоккей)
Станислав Агкацев
Футбол
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 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
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15
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16
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
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