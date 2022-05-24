Булыкин рассказал, как увеличение лимита на легионеров в РПЛ повлияет на зарплаты российских футболистов

Экс-нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение об увеличении лимита на легионеров, который вступит в силу со следующего сезона РПЛ.

Бывший форвард «Байера» и «Аякса» считает, что российские клубы не брали бы много иностранных футболистов даже при полном отсутствии лимита.

— Цены и зарплаты российских игроков упадут из-за нового лимита?

— От этого ничего не зависит, — цитирует Булыкина «Спорт день за днем». — У нас и зарплаты, и цены на футболистов зависят от возможностей спонсоров или бюджетных денег, поэтому все крутится вокруг этого. Пока там порядок не наведется, цены и зарплаты не упадут.

Сегодня стало известно, что лимит на легионеров в РПЛ в сезоне-2022/23 будет увеличен с 8 до 13 иностранных футболистов в заявке.