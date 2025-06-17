Гафин: «Кандидатура Карпина была привлекательна достаточно давно»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, как клуб пришел к кандидатуре Валерия Карпина на должность главного тренера.

— Как вы пришли к кандидатуре Карпина?

— Кандидатура Карпина была привлекательна достаточно давно. По разным причинам только на данный момент совпали обстоятельства, что нам удалось договориться о том, чтобы двигаться совместно дальше в одном направлении.

— Почему?

— Нам нравится футбол, в который играли команды Валерия Георгиевича. Каждый раз у него получалось выжимать многое. Помимо этого, Валерий Георгиевич — харизматичный человек, который приведет команду к целям и задачам, которые ставят. Не секрет, что все заждались трофеев.

РФС исчерпывающе обозначил условия контракта. Когда сборная вернется к официальным играм, прописано, что у нашего главного тренера будет обязательство вернуться в сборную. Сроки, когда это состоится? Не можем предполагать, когда это случится. Тем не менее мы настроены на максимально продуктивный период работы с Карпиным. Его энергии и харизмы хватит, чтобы вести клуб в правильном направлении. Все остальное от нас не зависит.