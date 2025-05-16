Одемвингие планирует прилететь в Россию в августе: «Надеюсь посмотреть несколько игр РПЛ»

Бывший футболист «Локомотива» Питер Одемвингие в разговоре с «СЭ» объяснил, почему не сможет посетить товарищеский матч между сборными России и Нигерии.

«Я бы с удовольствием посмотрел эту игру вживую, но первые две недели июня я нахожусь на тренерских курсах. Надеюсь посетить Россию в августе и посмотреть несколько игр РПЛ.

Думаю, матч Россия — Нигерия станет отличным зрелищем!» — сказал Одемвингие «СЭ».

Игра пройдет 6 июня на стадионе «Лужники» в Москве.