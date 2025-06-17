Газзаев: «Не могу назвать Николича предателем. Не знаю причин его поступка»

Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в интервью «СЭ» порассуждал об уходе Марко Николича из армейской команды.

— Не скрою, ситуация, сложившаяся сейчас в ЦСКА, меня беспокоит. Уход Марко Николича с поста главного тренера армейцев стал для меня полной неожиданностью!

Во-первых, хотел бы отдать ему должное за прошедший сезон. Завоевание Кубка России и бронзовых медалей, бесспорно, достойный результат. Более того, в победной раздевалке после матча с «Ростовом» Николич заявил о чемпионских амбициях, о намерении бороться за золото. Выходит, в тот момент он был уверен, что останется в клубе?

Так что же произошло потом? Почему буквально через несколько дней он выкупил свой контракт у ЦСКА и договорился с АЕК? Никто так толком ничего не объяснил. И вот здесь уже возникают определенные вопросы к сербскому специалисту. Считаю, ему все-таки следовало назвать причины. Прежде всего болельщики, которые его очень тепло приняли, имеют право узнать правду.

Но Николич все свел к общим фразам, как, кстати, и клуб. В этой ситуации я не могу никого винить. Просто-напросто потому, что не знаю, что же на самом деле произошло. А вешать в данной ситуации ярлыки и называть кого-то предателем было бы совершенно некорректно с моей стороны. Единственное — удивил выбор Николича. На мой взгляд, чемпионат Греции не тот турнир, ради которого стоило покидать РПЛ.

Николич возглавлял московскую команду с лета 2024 года. В минувшем сезоне армейцы под его руководством завоевали бронзовые медали чемпионата России и выиграли FONBET Кубок страны. 14 июня греческий АЕК объявил о назначении 45-летнего специалиста на пост главного тренера.