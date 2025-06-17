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Газзаев: «Не могу назвать Николича предателем. Не знаю причин его поступка»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Марко Николич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в интервью «СЭ» порассуждал об уходе Марко Николича из армейской команды.

— Не скрою, ситуация, сложившаяся сейчас в ЦСКА, меня беспокоит. Уход Марко Николича с поста главного тренера армейцев стал для меня полной неожиданностью!
Во-первых, хотел бы отдать ему должное за прошедший сезон. Завоевание Кубка России и бронзовых медалей, бесспорно, достойный результат. Более того, в победной раздевалке после матча с «Ростовом» Николич заявил о чемпионских амбициях, о намерении бороться за золото. Выходит, в тот момент он был уверен, что останется в клубе?

Так что же произошло потом? Почему буквально через несколько дней он выкупил свой контракт у ЦСКА и договорился с АЕК? Никто так толком ничего не объяснил. И вот здесь уже возникают определенные вопросы к сербскому специалисту. Считаю, ему все-таки следовало назвать причины. Прежде всего болельщики, которые его очень тепло приняли, имеют право узнать правду.

Но Николич все свел к общим фразам, как, кстати, и клуб. В этой ситуации я не могу никого винить. Просто-напросто потому, что не знаю, что же на самом деле произошло. А вешать в данной ситуации ярлыки и называть кого-то предателем было бы совершенно некорректно с моей стороны. Единственное — удивил выбор Николича. На мой взгляд, чемпионат Греции не тот турнир, ради которого стоило покидать РПЛ.

Николич возглавлял московскую команду с лета 2024 года. В минувшем сезоне армейцы под его руководством завоевали бронзовые медали чемпионата России и выиграли FONBET Кубок страны. 14 июня греческий АЕК объявил о назначении 45-летнего специалиста на пост главного тренера.

Станислав Черчесов и&nbsp;Валерий Газзаев.«ЦСКА пригласил Челестини, «Динамо» — Карпина. А почему не Черчесова?» Мнение Газзаева

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ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Марко Николич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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