Агент Чернова: «Никита точно начнет сборы в составе «Спартака»
Агент защитника «Спартака» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев рассказал «СЭ» о будущем игрока в клубе.
«Никита точно начнет сборы в составе «Спартака». И параллельно будет прорабатываться вопрос продления контракта с клубом или вариант с другими командами, если такая необходимость потребуется», — сказал Кузьмичев «СЭ».
В прошедшем сезоне Чернов провел 11 матчей за «Спартак» и отдал одну голевую передачу.
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|Краснодар
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3
|Локомотив
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
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|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
|0
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13
|Акрон
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|0
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|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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