Агент Чернова: «Никита точно начнет сборы в составе «Спартака»

Агент защитника «Спартака» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев рассказал «СЭ» о будущем игрока в клубе.

«Никита точно начнет сборы в составе «Спартака». И параллельно будет прорабатываться вопрос продления контракта с клубом или вариант с другими командами, если такая необходимость потребуется», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В прошедшем сезоне Чернов провел 11 матчей за «Спартак» и отдал одну голевую передачу.