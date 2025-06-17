Сергеев присоединится к сборам «Крыльев Советов» в начале следующей недели

В пресс-службе «Крыльев Советов» рассказали «СЭ», когда нападающий Иван Сергеев присоединится к сборам команды.

«Ивану Сергееву дали дополнительную неделю отдыха после игр за сборную России. Игрок должен присоединиться к команде на сборах в начале следующей недели», — сказал «СЭ» в пресс-службе клуба.

В прошедшем сезоне 30-летний форвард провел 30 матчей, забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи.