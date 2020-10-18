Тренер «Урала» оценил первый матч Погребняка после возвращения. Форвард был без клуба три месяца

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев после гостевого матча 11-го тура Тинькофф — РПЛ с «Арсеналом» (0:1) выразил мнение, что его команда могла рассчитывать на ничью. Специалист также оценил действия вернувшегося после травмы Эрика Бикфалви на непривычной позиции центрфорварда и выход на замену Павла Погребняка. 36-летний экс-футболист сборной России подписал новый контракт с клубом из Екатеринбурга, с который расстался после окончания сезона-2019/20 в конце июля.

— Думаю, более справедливым исходом была бы ничья, потому что мы допустили минимум моментов у своих ворот. И так же создали не очень много. Но туляки своим моментом воспользовались, а мы, к сожалению, не смогли, — сказал Матвеев в комментарии для прессы.

— В какой форме Погребняк после почти трех месяцев, которые он провел вне «Урала»?

— Сложно сказать, потому что он прибыл только накануне. То, что вышел на 15 минут, «на свежака», провел достаточно хорошо — навязывал борьбу, оказывал давление. То, что мы от него ждем, что и просили. Знаем, что он это умеет делать.

— Бикфалви вернулся — но насколько он был готов к этой игре в атаке?

— Считаю, он провел достаточно качественный матч. Очень много мячей сохранил, цеплялся, разгонял атаки, угрожал ворота. Он готов. Да, не играл на своей позиции, потому что был дефицит нападающих — и мы выдвинули его на острие. И по движению, и по самоотдаче, и по технико-тактическим действиям он провел качественную игру.

— «Урал» опустился в зону «стыков»: после этого поражения турнирная ситуация перед матчем с «Тамбовом» вас тревожит?

— Конечно, любая победа окрыляет, а поражение придает, скажем так, нервозности. Да, придаем значение турнирному положению. Но победы и поражения — часть футбола. Нужно эту игру проанализировать и двигаться дальше. (Артем Агапов)