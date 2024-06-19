Тренер «Спартака» Станкович не стал обсуждать уход Джикии из комнды

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился мнением об уходе защитника Георгия Джикии из московской команды.

— Обсуждали ли вы с руководством судьбу Джикии, который покинул команду? Как будут происходить выборы нового капитана?

— Капитана выберут игроки, команда. Это не моя прерогатива. С командой увижусь только через пару дней, вот этих игроков мы и будем обсуждать, о них будем говорить. С руководством я обсуждал всех футболистов, которые будут со мной работать. Команда — это все игроки, от меня вы не услышите слов о ком-то одном, — сказал Станкович.

18 мая «Спартак» на своем официальном сайте объявил, что 30-летний Джикия покинет команду по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Игрок выступал за столичный клуб с января 2017 года. Всего за красно-белых он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой защитник стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.