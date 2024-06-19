Станкович: «Почему выбрал «Спартак»? Причина в величии и понимании значимости этого клуба»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович объяснил, почему согласился возглавить клуб из России.

— Почему вы выбрали Россию, чьи клубы не играют в еврокубках? Пока в голову приходит лишь финансовая причина.

— Мои первые слова были: «Спартак» — большой клуб, клуб с именем. Конечно, каждый тренер имеет контракт. Но это не главная причина. Причина в величии и понимании значимости этого клуба и целей, которые он перед собой ставит.

— Вас называют именем Деки и есть прозвище Дракон. Откуда это?

— Дракон появился в «Интере». Болельщики спросили, какое прозвище у меня может быть — я так им ответил. А что касается Деки, это просто уменьшительное. В молодежке меня вообще звали Декса, а потом уже — Деки. Как Джузеппе — Пеппе в итальянском.

«Спартак» в мае подписал контракт с 45-летним Станковичем на два года. Ранее специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».