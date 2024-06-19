Станкович: «Я лично знаком с Дьяволом, так то не волнуйтесь — все будет хорошо»

Главный тренер «Спартака» Даян Станкович пошутил о том, что лично знаком с Дьяволом.

— Добро пожаловать в ад, Деян!

— Я лично знаком с Дьяволом, так то не волнуйтесь — все будет хорошо, — сказал Станкович на пресс-конференции.

«Спартак» в мае подписал контракт со Станковичем на два года. Ранее 45-летний специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».