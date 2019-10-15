Тренер «Спартака» Хинкель не будет перевозить семью в Москву

Андреас Хинкель, помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, ответил на вопрос, будет ли перевозить в Москву свою семью.

— Мы с Доменико уже немного изучили игроков, — приводит ZVW слова Хинкеля. — Большинство из них говорят и понимают по-английски. Кроме того, к нам будет приставлен переводчик, который будет доносить наши мысли на русском.

Я не буду перевозить семью в Москву. Двое из четверых детей уже ходят в школу, обзавелись друзьями, и мы не хотим их дергать. Но я всегда готов принять их здесь. Ежедневно есть несколько рейсов между Москвой и Штутгартом, 3 часа — и вы долетели.

В сезоне-2014/15 Хинкель работал помощником Тедеско в молодежной команде «Штутгарта».

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