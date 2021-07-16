Бородин: «Разговаривал ли Тедеско? Общаюсь с теми, с кем мне интересно»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин в разговоре с «СЭ» высказался об инциденте с бывшим главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

— Недавно вы впервые приехали на стадион «Спартака» после той истории с Тедеско. Вас как-то по-особенному встретили?

— Игра была без зрителей, поэтому я не прочувствовал это. Это уже дела давно минувших дней. Это вы любите вспоминать все подобные моменты, а мы, выходя на поле, фокусируемся на игре. Каждый новый матч — это новое событие.

— С тех пор не общались с Тедеско?

— Человек не общается, если не хочет, а мне зачем? Он мне кто? Друг? Товарищ? Общаюсь с теми, с кем мне интересно общаться.