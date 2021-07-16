Бородин: «Разговаривал ли Тедеско? Общаюсь с теми, с кем мне интересно»
Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин в разговоре с «СЭ» высказался об инциденте с бывшим главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.
— Недавно вы впервые приехали на стадион «Спартака» после той истории с Тедеско. Вас как-то по-особенному встретили?
— Игра была без зрителей, поэтому я не прочувствовал это. Это уже дела давно минувших дней. Это вы любите вспоминать все подобные моменты, а мы, выходя на поле, фокусируемся на игре. Каждый новый матч — это новое событие.
— С тех пор не общались с Тедеско?
— Человек не общается, если не хочет, а мне зачем? Он мне кто? Друг? Товарищ? Общаюсь с теми, с кем мне интересно общаться.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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