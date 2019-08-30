Тренер «Славии»: «Спартак» предложил за Крала астрономические деньги"

Главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски сообщил, что «Спартак» предложил за полузащитника Алекса Крала огромные деньги.

Руководство красно-белых приняло решение заключить контракт с 21-летним чехом и готово заплатить за опорника 11,5 миллиона евро.

— Конечно, это потеря для нас. В течение недели «Спартак» увеличил предложение. Оно стало просто астрономическим, — цитирует Трпишовски Ceske Noviny. — Алекс хотел поехать в «Спартак», чтобы попробовать свои силы. Мы дали ему возможность для принятия этого решения. Здесь он выполнил большую работу.