Николич: «Всегда уважал Джикию. Жалко, что в «Спартаке» сейчас не получается»

Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич в комментарии для «СЭ» высказался о ситуации с игровым временем капитана «Спартака» Георгия Джикии.

— У вас остался матч со «Спартаком» на зимних сборах.

— Там будет играть больше молодых футболистов, резервный состав.

— Для вас игра со «Спартаком» не принципиальная?

— У нас будут тренировки все эти дни. Но, возможно, меня не будет на матче, посмотрим. Может быть, будут тренеры молодежи.

— Как вы смотрите на ситуацию с Джикией?

— Прекрасно помню его. Он один из самых сильных игроков РПЛ, всегда уважал его как человека и как игрока. Жалко, что в «Спартаке» не получается сейчас. Мне всегда нравились такие игроки, как Джикия.

— Что значит «такие»?

— С характером, хорошие личностные качества, бойцы.

9 февраля «Шабаб Аль-Ахли» сыграет со «Спартаком» (начало — в 18.30 мск).