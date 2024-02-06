Гладилин объяснил, почему «Спартак» поступил мудро в ситуации с Джикией

Бывший полузащитник и член тренерского штаба московского «Спартака» Валерий Гладилин высказал мнение о ситуации с защитником команды Георгием Джикией.

«До конца сезона Джикия остается в «Спартаке». Это правильное решение. Я считаю, руководители клуба поступают грамотно в этом вопросе. И самому Георгию не нужно дергаться и торопиться. В конце чемпионата у него закончится контракт, и тогда уже будут решать, продлевать его или нет. А до тех пор за четыре месяца многое может измениться. Например, Абаскаль уйдет, если не выполнит поставленные перед ним задачи. С чисто футбольной точки зрения тренеру Джикия сейчас в качестве игрока основы не нужен. У наставника есть два центральных защитника, на которых он будет опираться. А Георгию в расцвете сил сидеть в запасе, конечно, не интересно. Но в оставшейся части сезона может случиться разное. Травмы, дисквалификации. Так что Джикия нужен «Спартаку». Поэтому клубом принято мудрое решение», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

В понедельник агент футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт защитника «Спартака» не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. Он помог красно-белым стать чемпионом страны (2016/2017), а также завоевать Кубок (2022) и Суперкубок России (2017). В нынешнем сезоне он принял участие в 9 матчах во всех турнирах.