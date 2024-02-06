Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич заявил «СЭ», что скучает по работе в России.

— К вам на игры приезжал и Олег Пашинин, и Дмитрий Лоськов, и Гильерме. О чем говорили?

— Мы постоянно на связи, всегда общаемся. Приезжали и администраторы, и ребята из пресс-службы. Рад, что осталось много друзей. Скучаю, конечно. Знаю, что однажды снова буду работать там. Но неизвестно когда. У меня хорошие отношения со многими командами. Поэтому может быть я окажусь как в «Локомотиве», так и в любой другой команде — «Краснодар», «Динамо», «Зенит».

44-летний серб возглавлял московский «Локомотив» с 2020 по 2021 год. Под руководством Николича красно-зеленые завоевали бронзовые медали в РПЛ и выиграли Кубок России.

С лета прошлого года Николич тренирует «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Сейчас клуб вместе с «Ростовом», «Спартаком» и «Кайратом» участвует в WInline Зимнем Кубке РПЛ.