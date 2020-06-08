Тренер сборной Ирана сравнил Азмуна со змеей. В хорошем смысле слова

Главный тренер сборной Ирана Драган Скочич рассказал о главных качествах нападающего национальной команды и «Зенита» Сердара Азмуна.

— Мы говорим о прекрасном нападающем и отличном человеке, — рассказал Скочич в интервью Europacalcio.it. — Он отменно действует в штрафной площади. Сардар очень опасен, постоянно забегая за спины защитникам. Он как змея, которая лежит на солнце: ты думаешь, что ей нет никакого дела до тебя. Но вместо этого он наносит молниеносный удар.

«Наполи»? Я не комментирую эти слухи. Но надеюсь, что он будет играть в знаменитой европейской команде. Потому что Сердар это заслужил.