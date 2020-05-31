Чемпион и многократный обладатель Кубка России в составе «Локомотива» Сергей Гуренко рассказал, что Юрий Семин значит для клуба.

— То, что Юрий Палыч сделал с «Локомотивом», все, чего достиг, это уже навсегда в истории, — цитирует Гуренко официальный сайт «Локо». — Никто и никогда этого не отнимет. Тренер с большой буквы — что тут говорить!

Прекрасно помню нашу первую встречу. Приехал я тогда — это было 25 лет назад — на просмотр. И он удивил меня очень сильно. Сначала перед всей командой сказал: «Знакомьтесь, вот парень из Беларуси, на смотринах у нас, надеюсь, он их пройдет — и мы подпишем контракт!» Как после такого было не пройти? Потом я поехал домой уладить дела, вернулся — а тут как раз зарплата. И Палыч мне: «Зайди получи». Как так, спрашиваю, я же еще контракт не успел даже подписать! А он пояснил: «Для поддержания штанов».

Располагает к себе сразу. Поэтому за этого тренера всегда и бились ребята. И еще потому, что у него шапкозакидательские настроения невозможны: быстро объяснит — что и как...