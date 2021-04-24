Народный артист РФ, болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против ЦСКА в матче 27-го тура Тинькофф-РПЛ.

«Обе команды проиграли последние матчи? Мне кажется, это мобилизует их силы, потому что терять уже нечего, — сказал Мацуев «СЭ». — Надо идти напролом, но не забывать про защиту. Озлобленные команды готовят нас к тому, что будет открытый, бескомпромиссный футбол. Надеюсь, что и без скандалов обойдемся. Надо рассчитывать на какие-то осечки конкурентов, чтобы «Зенит» и «Локомотив» потеряли очки. Мы должны выигрывать ЦСКА. Чемпионат этим и интересен. До самого последнего тура сохраняется интрига, и это здорово. Мне всегда была симпатична игра ЦСКА, как соперника. Чем сильнее конкурент, тем интереснее борьба. Если мне в спину не дышит молодое поколение музыкантов, то я начинаю расслабляться. Когда есть конкуренты, ты всегда находишься в тонусе. Держим кулаки, надеемся и верим на победу красно-белых!»

Мацуев также сказал, что до сих пор не может отойти после поражения от «Уфы» (0:3).

«Дерби — это особый спектакль со своим драйвом и энергетикой. Особенно, когда мы говорим о «Спартак» — ЦСКА. Не важно, где находятся эти команды. Дерби — это всегда борьба до последнего свистка. Болельщики «Спартака» после «Уфы» до сих пор не могут отойти. Никак не укладывается в голове. Что это было? Как это могло произойти? Команда, которая борется за выживание, катком прошлась по «Спартаку»! Я понимаю, что у каждой команды бывает провал, бывают сложные времена. Однако проигрывать дома, в день рождения клуба... Даже после этого у меня не опустились руки, наоборот я всегда вместе с командой. Я всегда говорил, что настоящий болельщик познается в сложные периоды своей команды», — добавил Мацуев.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 25 апреля, на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — 16:30 по московскому времени.

(Артем Бухаев)