Наумов считает, что легионеры повышают уровень РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов ответил на вопрос, повышают ли иностранные футболисты уровень РПЛ в нынешних условиях.

«Легионеры повышают уровень РПЛ. Тот же Угальде, Вендел улучшают качества российских футболистов. Есть большие мастера, с которыми наши ребята учатся, это важно. В России мало футболистов, которые могут играть корпусом, как Кордоба. К Джону просто невозможно подобраться. Молодые краснодарские футболисты этому учатся у него. Другой вопрос в том, что некоторые клубы злоупотребляют легионерами. Нужно уметь брать иностранца в ту позицию, куда нельзя поставить российского игрока», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

По данным на октябрь 2024 года в чемпионате России заявлено 155 легионеров. Они составляют 24 процента от всех игроков в клубах РПЛ.