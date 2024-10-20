Билялетдинов назвал Кордобу украшением РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о форварде «Краснодара» Джоне Кордобе.

«Лучшим футболистом РПЛ на данный момент я бы назвал Максима Глушенкова до того, как он травмировался. В «Спартаке» никого не могу назвать лучшим. Я долго жду прорыва от Михаила Игнатова. Но что-то этот футболист то блеснет, то погаснет, то блеснет, то погаснет. Какой-то мерцательный игрок.

Украшением чемпионата России, безусловно, является Джон Кордоба из «Краснодара». Классный нападающий! Среди лучших отмечу и вратаря Евгения Латышонка, который еще больше раскрылся в «Зените», — цитирует Metaratings.ru Билялетдинова.

31-летний колумбиец в этом сезоне забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 12 матчах за «Краснодар».