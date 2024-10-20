Игнатов — о тренерских курсах Гвардиолы в РФС: «Это будет хороший опыт для всех»
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением о приглашении главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на проведение тренерских курсов в РФС.
«Его имя говорит само за себя. Это будет хороший опыт для всех», — цитирует Игнатова Metaratings.ru.
Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что пригласил Гвардиолу провести лекции в академии тренеров РФС.
53-летний испанский специалист возглавляет «Ман Сити» с 2016 года. До этого он тренировал «Барселону» и «Баварию».
Источник: Metaratings.ru
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