Игнатов заявил, что все еще верит в лидерство «Спартака» в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов заявил, что сохраняет надежду на первое место красно-белых в этом сезоне РПЛ.

— Ты говорил, что будешь доволен только первым местом «Спартака».

— Да, — цитирует Игнатова «РБ Спорт».

— Все еще веришь в то, что это возможно?

— Конечно, верю.

— Сейчас команда на шестой строчке — еще можно все исправить?

— Такое бывает, что поделать. Мы готовимся от игры к игре, будем стараться набирать в каждом матче три очка и смотреть только вперед.

«Спартак» набрал 19 очков после 12 матчей РПЛ и занимает 6-е место.