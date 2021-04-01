Тренер по физподготовке «Урала» Иван Йованович рассказал «СЭ» о состоянии полузащитника екатеринбургского клуба Отмана Эль-Кабира. Ранее президент клуба Григорий Иванов заявлял, что нидерландский футболист больше болеет, чем играет.

— Григорий Иванов говорил недавно, что Эль-Кабир больше болеет, чем играет. Какое у него было состояние?

— Он многократно показывал свой класс на поле, но ненормальной становится численность травм и его состояние в принципе. У него несколько раз были серьезные воспаления. Было воспаление бедра, ангина, операция… Много времени пропустил и был вне тренировочного процесса. Посмотрим к следующей игре, как он будет себя чувствовать», — сказал Йованович.

Эль-Кабир выступает за «Урал» с 2018 года. В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник провел за уральский клуб 14 матчей и забил 1 гол. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2021 года. Всего за «Урал» он провел 84 матча во всех соревнованиях и забил 16 мячей.

(Данил Алешин)