Президент «Урала» раскритиковал Эль-Кабира: «Я бы и рад продать, но кто его купит?!»

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал полузащитника екатеринбургского клуба Отмана Эль-Кабира.

«С чего вы взяли, что контракт Эль-Кабира заканчивается в этом сезоне? Он до лета 2022 года. Я и рад бы не продлить. Отман больше болеет, чем играет. Сидит и лечится. Сам был бы не против, если бы у него заканчивался контракт.

С удовольствием продали бы его летом, но руководители других клубов посмотрят на статистику и увидят, что человек не играет, а только болеет... И что? Себе такого в команду я бы не взял.

Можно даже не опираться на статистику. Видно просто, что человек не играет так, как раньше. Полтора года назад он был звездой, да. Пока не получил травму в Краснодаре. И все. После этого он не вернулся на прежний уровень. Тогда Эль-Кабир был на пике: обыгрывал, бежал, забивал. Тогда его можно было бы продать. Сейчас уже поздно, но мы постараемся, если хоть какое-то предложение будет. Злые языки говорят, но хоть кто купил бы тысяч за 500. Но предложений-то нет", — цитирует Иванова Sport24.

Эль-Кабир выступает за «Урал» с 2018 года. В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник провел за уральский клуб 14 матчей и забил 1 гол. Отметим, что согласно сайту transfermarkt.ru, контракт футболиста рассчитан до лета 2021 года. Всего за клуб он провел 84 матча во всех соревнованиях и забил 16 мячей.