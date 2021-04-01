Николич не в восторге от решения Чорлуки покинуть «Локомотив»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал решение защитника Ведрана Чорлуки покинуть команду.
«Честно говоря, я не удивлен его решением, потому что мы контактируем каждый день. У нас с Ведраном прекрасные отношения. Знал о его решении заранее и могу сказать, что мне очень жаль. Я уверен, он может еще два года играть на высоком уровне. Конечно, все это затруднит мою работу. Повторяю, он отличный человек и игрок, я не в восторге от этого развития событий, без него будет непросто команде. Это большая потеря для «Локомотива», - цитирует Николича Germanijak.
Ранее, 31 марта, капитан «Локомотива» Ведран Чорлука сообщил, что покинет клуб по окончании сезона. Он выступал за московский клуб с 2012 года.
В текущем сезоне 35-летний хорват провел 24 матча за «Локо», забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://www.germanijak.hr/nogomet/vijesti/nikolic-za-germanijak-corluka-bi-bio-veliko-pojacanje-za-dinamo-a-vlasic-je-najbolji-igrac-lige/85078
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