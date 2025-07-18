Тренер «Партизана»: «Слышал, что все устали от чемпионства «Зенита»

Тренер «Партизана» Марко Йованович в интервью «СЭ» высказался о силе российских команд.

— Что думаете о Станковиче в «Спартаке»?

— Деян — отличный тренер. У него были хорошие результаты в прошлом году. Я смотрел матчи «Спартака», он обыграл «Зенит» и претендовал на чемпионство, пока Марко Николич не остановил их (улыбается). Станкович — хороший тренер, и я уверен, что в этом сезоне «Спартак» будет интересным. У вас вообще много классных клубов. Также я рад, что «Краснодар» стал чемпионом. Знаю, что Галицкий давно вкладывал деньги и заслужили это. Его клуб, кстати, популярен в Европе. У него классная инфраструктура. Слышал, что все устали от чемпионства «Зенита». Хорошо, что чемпион сменился.

Российские команды с февраля 2022 года отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.