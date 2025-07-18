В Сербии уверены, что клубы страны с радостью примут Россию на своих полях

Тренер «Партизана» Марко Йованович в интервью «СЭ» высказался о возможной игре России в Сербии.

— Мы опрашиваем клубы: «Сьон», «Црвена Звезда», «ОФК» и ваш клуб готовы принять международные матчи российских команд у себя.

— Да, это действительно важно. Для нас в том числе. В Сербии многие люди очень любят русских и испытывают огромное уважение к вашему народу. Я уверен, что каждый клуб в Сербии был бы рад честно и гордо предоставить свой стадион для российского клуба. Мы всегда готовы помочь, и я уверен, что «Партизан» и другие сделают это с радостью.

— Несколько месяцев назад вы принимали у себя ЦСКА. Многие называли это настоящим представлением за счет атмосферы на стадионе и фейерверка в конце.

— Да, это было великолепно. Накануне матча я был на нашей баскетбольной арене, куда футболисты ЦСКА пришли в качестве гостей вместе с Марко Николичем и его штабом. Там было около 20 тысяч человек, мы играли против «Анадолу Эфес». Да, проиграли, но атмосфера была потрясающая. Все время скандировали: «ЦСКА и «Партизан», «Сербия и Россия». На следующий день на встречу с москвичами пришло от 15 до 20 тысяч зрителей.

Это показывает, как сильно болельщики «Партизана» любят ЦСКА и русские клубы. Была фантастическая атмосфера. Все фанаты объединились, и я порой смотрел больше на трибуны, чем на поле. Надеюсь, ЦСКА вернется к нам в этом или следующем году, и наше сотрудничество будет только расти.

Российские команды с февраля 2022 года отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.