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18 июля 2025, 14:00

В Сербии уверены, что клубы страны с радостью примут Россию на своих полях

Микеле Антонов
Корреспондент

Тренер «Партизана» Марко Йованович в интервью «СЭ» высказался о возможной игре России в Сербии.

— Мы опрашиваем клубы: «Сьон», «Црвена Звезда», «ОФК» и ваш клуб готовы принять международные матчи российских команд у себя.

— Да, это действительно важно. Для нас в том числе. В Сербии многие люди очень любят русских и испытывают огромное уважение к вашему народу. Я уверен, что каждый клуб в Сербии был бы рад честно и гордо предоставить свой стадион для российского клуба. Мы всегда готовы помочь, и я уверен, что «Партизан» и другие сделают это с радостью.

— Несколько месяцев назад вы принимали у себя ЦСКА. Многие называли это настоящим представлением за счет атмосферы на стадионе и фейерверка в конце.

— Да, это было великолепно. Накануне матча я был на нашей баскетбольной арене, куда футболисты ЦСКА пришли в качестве гостей вместе с Марко Николичем и его штабом. Там было около 20 тысяч человек, мы играли против «Анадолу Эфес». Да, проиграли, но атмосфера была потрясающая. Все время скандировали: «ЦСКА и «Партизан», «Сербия и Россия». На следующий день на встречу с москвичами пришло от 15 до 20 тысяч зрителей.

Это показывает, как сильно болельщики «Партизана» любят ЦСКА и русские клубы. Была фантастическая атмосфера. Все фанаты объединились, и я порой смотрел больше на трибуны, чем на поле. Надеюсь, ЦСКА вернется к нам в этом или следующем году, и наше сотрудничество будет только расти.

Марко Йованович.«Уход из ЦСКА был одним из самых сложных решений в жизни Николича, он был очень расстроен». Интервью тренера «Партизана»

Российские команды с февраля 2022 года отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

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ФК Партизан
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«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
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Тренер «Партизана» Йованович рассказал о причине ухода Николича из ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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28 тур
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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