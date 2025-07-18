В Сербии уверены, что клубы страны с радостью примут Россию на своих полях
Тренер «Партизана» Марко Йованович в интервью «СЭ» высказался о возможной игре России в Сербии.
— Мы опрашиваем клубы: «Сьон», «Црвена Звезда», «ОФК» и ваш клуб готовы принять международные матчи российских команд у себя.
— Да, это действительно важно. Для нас в том числе. В Сербии многие люди очень любят русских и испытывают огромное уважение к вашему народу. Я уверен, что каждый клуб в Сербии был бы рад честно и гордо предоставить свой стадион для российского клуба. Мы всегда готовы помочь, и я уверен, что «Партизан» и другие сделают это с радостью.
— Несколько месяцев назад вы принимали у себя ЦСКА. Многие называли это настоящим представлением за счет атмосферы на стадионе и фейерверка в конце.
— Да, это было великолепно. Накануне матча я был на нашей баскетбольной арене, куда футболисты ЦСКА пришли в качестве гостей вместе с Марко Николичем и его штабом. Там было около 20 тысяч человек, мы играли против «Анадолу Эфес». Да, проиграли, но атмосфера была потрясающая. Все время скандировали: «ЦСКА и «Партизан», «Сербия и Россия». На следующий день на встречу с москвичами пришло от 15 до 20 тысяч зрителей.
Это показывает, как сильно болельщики «Партизана» любят ЦСКА и русские клубы. Была фантастическая атмосфера. Все фанаты объединились, и я порой смотрел больше на трибуны, чем на поле. Надеюсь, ЦСКА вернется к нам в этом или следующем году, и наше сотрудничество будет только расти.
Российские команды с февраля 2022 года отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
14
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|1 : 2
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|1 : 2
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|1 : 1
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0