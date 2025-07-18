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18 июля 2025, 13:40

«Пари НН» и PARI продлили сотрудничество

Футбольный клуб «Пари НН» и букмекерская компания PARI продлили соглашение о сотрудничестве, согласно которому PARI остается стратегическим партнером нижегородского клуба.

Сотрудничество ФК «Пари НН» и PARI было заключено в 2022 году. Продлив партнерство, стороны продолжат работу над совместными проектами, что откроет новые возможности для самой команды, а также ее болельщиков и партнеров.

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PARI по-прежнему будет активно участвовать в жизни клуба и развивать его во всех направлениях. Поддержка букмекера обеспечит клубу возможности для дальнейшего роста при еще более активной вовлеченности болельщиков в жизнь любимой команды.

«Продление сотрудничества ФК «Пари НН» с букмекерской компанией PARI — знак доверия и уверенности друг в друге. Мы продолжаем развиваться, становиться сильнее и ставим перед собой амбициозные цели. Рассчитываем, что новый этап сотрудничества станет еще ярче, интереснее, эффективнее и поможет привлечь на домашние матчи нашей команды больше болельщиков. Концепция нашего клуба на новый сезон — «Вверх по стрелке». Не сомневаюсь, что вместе с нашим стратегическим партнером мы сделаем несколько шагов вперед и достигнем новых вершин», — заявил генеральный директор ФК «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

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«Сотрудничество PARI и «Пари НН» — стратегическое партнерство для обеих сторон. В постоянном взаимодействии с клубом компания повысила узнаваемость бренда и укрепила позиции в динамично развивающемся регионе. Мы не сомневались в продлении отношений. Готовимся порадовать болельщиков новыми впечатляющими акциями», — сообщил директор по маркетингу PARI Алексей Левинский.

Сезон-2025/26 станет для «Пари НН» пятым подряд в российской премьер-лиге.

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«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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