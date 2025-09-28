Тренер «Пари НН» Шпилевский — о втором голе «Спартака»: «Такие пропускать просто нельзя»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал второй пропущенный гол в матче 10-го тура против «Спартака» (0:3).

— После второго гола ваш футболист кричал что-то в адрес скамейки. Это интерпретировали так, что вы подали мяч Солари, который выбросил аут и начал атаку на гол...

— Каккоев не кричал на скамейку, он сам по себе эмоционален. А злился, что партнеры не навязали ту борьбу, которую могли. А что касается меня, я не могу тормозить Солари и вести неспортивную борьбу. Такого от меня никогда не увидите.

По мне это был гол, который мы просто обязаны были отпрессинговать и атаку отразить. Такие пропускать просто нельзя — ненужный и легкий гол. Юра Коледин молодой игрок. Не закрывает игрока, потом позволяет себе параллельно воротам бежать. Но это его первая полноценная игра. Он молодой талантливый игрок, которому предстоит много работы.

«Пари НН» с шестью очками занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре нижегородцы на выезде сыграют с «Сочи». Матч пройдет 5 октября.